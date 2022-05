Comment Rotterdam a fait la part belle aux cyclistes.

Parmi les villes faisant aujourd'hui la promotion du vélo comme mode de transport et de loisirs figure Rotterdam, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, la ville se place en exemple, auprès évidemment d'Amsterdam, au niveau européen.

Le but de la municipalité est surtout de mettre en place une ville plus harmonieuse et agréable à vivre et cela passe par des modes de transports plus doux, à commencer par le vélo.