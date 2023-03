Comment revendre en ligne les appareils électroniques que vous n’utilisez plus ?

2ememain et Marketplace

On ne présente plus le site d’achat et de vente 2ememain. Une plateforme gratuite, qui permet de vendre et d’acheter à peu près tout (voitures, jouets, mais également des appareils électroniques). Sa popularité est son principal avantage : votre annonce sera à coup sûr vue par des centaines de personnes. Et en cas de besoin, des options payantes permettent de vous positionner sur des espaces plus vendeurs, comme la page d’accueil du site. Seul point négatif : vous devrez répondre et réagir à des dizaines de messages et propositions (parfois loufoques), qui pourront vous faire perdre du temps. Mais avec un peu de persévérance, vous devriez arriver à vendre vos anciens appareils.

À noter que Facebook propose le même service avec son Marketplace. Là aussi, c’est gratuit, et là aussi, l’inconvénient est de risquer d’inonder votre messagerie avec des propositions irréalistes.

Swappie

Si vous souhaitez-vous débarrasser d’un ancien iPhone, Swappie peut se révéler très intéressant. Le service s’occupe de tout : après une proposition de rachat (calculée directement sur le site web), vous obtenez une étiquette d’envoi. Une fois réceptionné, votre iPhone est ensuite analysé, et vous recevez l’argent sur votre compte en banque.

Logiquement, Swappie permet aussi d’acheter des iPhone reconditionnés. L’entreprise assure que “tous les téléphones sont entièrement testés et sont livrés avec une garantie gratuite Swappie de 24 mois.” Seul ombre au tableau : le site se limite aux téléphones pommés. Les utilisateurs d’Android passeront donc leur chemin.

BackMarket

Similaire à Swappie sur son mode de fonctionnement, BackMarket a cependant un avantage sur son concurrent : les appareils Android sont acceptés. Mais également des tablettes, des écouteurs, des consoles de jeu, de l’électroménager ou encore des appareils photo.

Pour estimer votre smartphone, le site propose une application gratuite, qui teste le bon fonctionnement de l’appareil (notamment l’écran tactile, les boutons, le haut-parleur, etc).

aSmartWorld

L’équivalent wallon de Swappie et BackMarket s’appelle aSmartWorld, et permet d’acheter et de vendre des appareils “dans l’air du temps” (c’est à dire qui ne datent pas de plus de 5 à 6 ans après leur sortie). Tout comme BackMarket, aSmartWorld propose une application (ObyO) qui s’assure du bon fonctionnement de votre appareil.

Enfin, le service ne se limite pas à Apple, et accepte également des smartphones Samsung, Xiaomi, ou encore Huawei.

Vinted

Eh oui, Vinted ne se limite pas qu’aux vêtements. Beaucoup d’utilisateurs profitent de la plateforme (et de ses frais d’envoi avantageux) pour y vendre d’autres produits, dont des appareils électroniques d’occasion. Ce n’est pas forcément le service le plus adapté, mais cela permet de multiplier vos chances de trouver un acheteur.