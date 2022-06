Comment réussir une bonne meringue ?

La meringue française, c’est la meringue la plus simple, la meringue de ménage. Elle est sèche, croquante dehors et moelleuse dedans. C’est celle que l’on emploie pour réaliser la base de la pavlova. C’est aussi la plus facile à réaliser !

Il suffit d’incorporer du sucre en poudre directement dans des blancs d’oeufs battus en neige très ferme. On compte environ 50 gr de sucre par blanc d’oeuf.

On forme des petits dômes qu’on fait sécher au four à 90 ou 100°, pas plus, pour ne pas qu’elle colore et qu’elle devienne caramel. On laisse cuire 1h à 2h, selon la consistance souhaitée.

On peut manger la meringue telle quelle ou en faire des formes à remplir.

Si on ne veut pas qu’elle soit collante à l’intérieur, il vaut mieux mettre le four un peu moins fort, mais laisser sécher plus longtemps, recommande Cyndia Izzarelli. Elle séchera plus lentement en surface et cela laissera le temps à l’humidité de s’échapper sans que cela colore. Si vous les voulez bien croquantes, l'idéal est de faire les meringues plus petites, elles sécheront plus vite.