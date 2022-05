Comment réussir son régime protéiné ?

L’OMS recommande pour avoir une assiette équilibrée d’y mettre : 50% de glucides, 30% de gras et 15% de protéines. Cette répartition de calories sur la journée entre les différents repas, et non forcément dans une assiette, permet de bien fonctionner, ne pas avoir de carence ou d’excès, d’avoir une bonne énergie et se tenir en forme.

Lors d’un régime de type protéiné, destiné fondamentalement à une perte de poids ainsi qu’à affermir des muscles, la répartition des proportions change. En effet, on passe de 50% de glucides à 20%, 30% de graisse à 50% de graisse et de 15% de protéine à 30%.