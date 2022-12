Comment réussir la Saint-Nicolas de vos enfants ?

Vos enfants s’impatientent à l’approche de la St-Nicolas ? Comment faire de cette journée un souvenir inoubliable ? Si vous comptez instaurer une atmosphère magique autour de la St-Nicolas pour vos enfants, il faudra vous y plonger vous aussi.

Pour ce faire, remontez dans vos souvenirs d’enfance afin de faire ressurgir la magie qui vous envoutait à l’approche de cette fête. Souvenez-vous de votre état d’excitation et d’enthousiasme qui ne pouvait être contenu lors de la réalisation des préparatifs et de la liste de cadeaux. Vos yeux brillaient face à votre sapin illuminé et votre cœur se réchauffait au coin du feu. Une fois plongé dans cet univers merveilleux, transmettez votre enthousiasme à vos enfants en leur concoctant une journée inoubliable.

Tout le monde aux fourneaux

Qui dit St-Nicolas dit spéculoos, bonbons et biscuits de toutes les sortes. Inutile cependant d’aller dévaliser le rayon confiserie de votre supermarché, un rien ne suffit parfois pour cuisiner vos propres biscuits à l’aide de vos petits apprentis pâtissiers. Munissez-vous de jolis moules en forme d’étoiles ou de sapins et armez-vous d’une poche à douille pour décorer vos biscuits. Une activité qui ne vous coûtera pas grand-chose et qui vous permettra de créer un vrai moment de complicité et de bonne humeur.

Ambiance cocooning

Pendant que vos jolis biscuits cuisent au four, pourquoi ne pas décorer votre salon. Accrochez quelques guirlandes lumineuses, allumez votre sapin et préparez une table spéciale St-Nicolas. Faites en sorte que votre salon devienne un petit cocoon chaleureux et n’hésitez pas à faire les fonds de tiroir pour fabriquer vos propres décorations avec vos enfants.