Comment réussir à manger sain avec un petit budget ?

Les protéines en particulier sont nécessaires à la construction des muscles, mais pas uniquement, puisqu’elles nous fournissent aussi en neuro-transmetteurs qui donnent la bonne humeur. Mais la chair étant de plus en plus chère, on peut remplacer la viande par d’autres protéines de qualité qu’on trouve dans les légumineuses (pois chiche, lentilles…). Les œufs sont eux aussi bon marché, et deux œufs ont le même apport qu’un steak.

Les fruits de saison sont eux aussi souvent abordables. On peut les consommer par exemple mélangés à un yaourt ou en smoothie. Parmi les autres aliments sains et bon marché disponibles en vrac, on pourra aussi acheter des céréales complètes comme le riz brun et le quinoa et des légumes à feuilles vertes comme les épinards, les choux et bettes. Enfin, les surgelés sont souvent plus frais et moins chers que les légumes frais.