Comment retrouver une belle peau après les fêtes ?

Une alimentation riche en sucres et en graisses, une consommation d'alcool accrue, un manque de sommeil… Les fêtes de fin d'année ne sont pas les meilleures alliées de la peau. Pas de quoi paniquer pour autant, une cure détox, même des plus légères, vous permettra de retrouver un teint frais et éclatant, exempt d'imperfections, en seulement quelques semaines.