Comment retrouver le lien avec la Terre ?

Comment penser et repenser notre rapport à la Terre ? Comment relier l’être humain au vivant ? Comment réinventer notre vie sur Terre, tout simplement ? On en parle avec deux auteurs dans Tendances Premières, dans le cadre de notre semaine spéciale "Ensemble pour la planète".

Augustin Berque est géographe, théoricien du paysage et de la "mésologie". Il a écrit "Entendre la Terre" aux éditions Le Pommier. Ses voyages, du Maroc au Japon en passant par l’Europe, l’ont mené à porter un regard sur les liens qui unissent les peuples à leur environnement. A travers une nouvelle discipline, la mésologie ou la science du milieu, il nous amène à penser autrement les liens que nous entretenons à l’autre, humains comme non humains. Il invite à habiter autrement la Terre en repensant territoires, architectures et démocraties. A l’heure où les peuples n’ont jamais été aussi séparés, où les relations se brisent, où les crises perforent nos sociétés, il existe des méthodes pour tisser le lien, des solutions pour réparer, ici comme ailleurs, le ciment de nos sociétés.

Nous recevrons également Julien Lebrun, enseignant et philosophe, auteur de l’ouvrage "Vivre sur Terre" paru aux éditions L’Harmattan qui questionne le nihilisme contemporain et se demande comment le dépasser.