Comment résoudre le problème de la dénatalité en Belgique et en Europe ?

Et si nous parlions de bébé sous l’angle statistique. Le constat aujourd’hui, c’est que l’Europe ne fait plus assez de bébés pour assurer son train de vie. En Belgique, par exemple, notre taux de fécondité par femme est de 1,55 et pour stabiliser notre population, il faudrait idéalement un taux de fécondité de 2,1 enfants par femme. La plupart des pays européens, y compris nos voisins français, sont en dessous de ce seuil de 2,1 enfants par femme.

Le pire record au monde est détenu par la Corée du Sud avec 0,78 enfant par femme. Autant dire que le pays est en déclin fort démographique. J’évoque ce baby crash pour au moins trois raisons. La première, c’est que ceux et celles qui ont peur d’une planète surpeuplée se trompent, en tout cas à long terme. Le mondial va encore grimper autour des 9 milliards d’habitants, mais comme cette baisse de la natalité est mondiale, y compris dans un pays aussi surpeuplé comme l’Inde, le risque à terme à la fin de ce siècle du moins, c’est paradoxalement d’avoir une planète vide. Et les raisons de cette dénatalité sont assez connues...