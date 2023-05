Comment réparer sa souris quand elle ne fonctionne plus ?

Ce partenariat débute avec la prise en charge de deux familles de modèles, les MX Master et MX Anywhere. Il sera possible de passer une commande répondant aux besoins de chacun, qu'il faille changer les vis, les pieds ou la batterie de sa souris. Les pièces seront disponibles seules ou dans des kits de réparation qui contiennent tout ce qui est nécessaire pour effectuer une réparation, c'est-à dire-la pièce de rechange et les outils et jeux d'embouts correspondants.

Les pièces de rechange Logitech seront disponibles à l'achat à partir de cet été.

L'autoréparation est une tendance qui gagne désormais tous les constructeurs ou presque, conscients qu'il faut absolument agir en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Même des périphériques qui peuvent apparaître comme anodins, à l'image des souris, sont désormais pris en compte. Logitech a récemment annoncé vouloir être "climatiquement positive" au-delà de 2030, c'est-à-dire capturer plus de carbone qu'elle n'en émet.