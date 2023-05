Comment renforcer sa sangle abdominale pour protéger son dos et améliorer sa posture ?

Dans le 6/8, Helena Roosen, kiné et coach sportif, nous explique l’importance d’avoir une sangle abdominale tonique, et comment travailler le muscle transverse pour y arriver.

La sangle abdominale est le soutien de notre corps. Elle favorise une meilleure posture, permet de protéger le dos et de soutenir tous nos organes. Si on a une sangle abdominale relâchée, les organes dont aussi relâchés.

Elle se compose de trois parties principales :

Le grand droit de l’abdomen : ce sont les fameuses tablettes de chocolat.

Les obliques : des muscles situés sur le côté qui permettent d’avoir une taille fine et de se tourner sur le côté.

Le transverse : muscle le plus profond de la sangle abdominale, le transverse fait le tour du ventre comme une sorte de corset musculaire.

Le transverse est le muscle prioritaire à travailler pour avoir une sangle abdominale tonique. Une sangle abdominale tonique resserre la taille et protège le dos. On peut le travailler avec du gainage statique ou dynamique et avec la technique du stomach vacuum.