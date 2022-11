Comment rendre les soins de santé moins polluants ?

Moins de déchets et plus de recyclage

Globalement, le recyclage, tout comme le tri des déchets, ne sont pas suffisamment pratiqués dans les hôpitaux. La majorité des déchets solides sont brûlés, alors que certains seulement nécessitent réellement une incinération, comme les déchets biomédicaux pathogènes. Et la crise sanitaire n’a fait qu’aggraver la situation, faisant exploser le nombre de matériels médicaux à usage unique comme les blouses, gants, masques à oxygène, draps, poches et tubulures à perfusion ou encore seringues. En France, les déchets brûlés ont augmenté de près de 50% dans le secteur de la santé ! L’incinération non essentielle entraine des émissions supplémentaires de dioxine, de furane, de mercure, d’éléments acides et de particules fines attaquant les voies respiratoires et le système cardiaque.

Ces outils jetables sont aujourd’hui considérés comme des éléments essentiels de l’hygiène hospitalière, alors qu’il existe des alternatives réutilisables. En effet, de nouvelles solutions apparaissent, comme la stérilisation du matériel médical à ultra-haute température, qui vise à rendre les déchets inertes en leur ôtant tout résidu potentiellement pathogène.

A la polyclinique de Limoges, un nouveau circuit de valorisation a été mis en place pour envoyer les lames de laryngoscope (un élément en inox) chez un ferrailleur pour être recyclé.

Enfin, des quantités non négligeables de médicaments sont également gaspillées – et souvent jetées sans précaution – suite à la prescription de conditionnement trop grands, un manque de rigueur, des dates de péremption plus courtes que nécessaire, etc. Là aussi, des améliorations significatives peuvent être possibles, en jouant sur les niveaux d’emballage, la prescription de conditionnements plus petits, etc.