Comment rendre les excursions plus attrayantes pour la famille ? Avec des idées de micro-aventures

La micro-aventure est un concept qui existe depuis quelques années mais qui s’est renforcé avec le confinement. L’objectif : "voyager près de chez soi à peu de frais". Un guide propose plusieurs idées pour rendre la famille accro à des courtes escapades les week-ends et jours fériés en Belgique.

Pas besoin de partir loin et longtemps pour vivre des voyages inoubliables. Aurélie Raigné a sillonné la Belgique entre janvier et décembre 2021 avec son compagnon et ses trois enfants. Elle a compilé ses meilleures sorties dans Un an de micro-aventure, 24 idées de sortie nature pour briser la routine et s’évader en famille. Ce guide pratique renseigne aussi toutes les infos complémentaires utiles pour chacun de ces périples en Belgique : niveau de difficulté, prix raisonnables, découvertes, affaires essentielles à emporter.