Comment refroidir une bouteille rapidement : le Professeur Bucella a testé

Prenons un exemple simple de la thermodynamique : pourquoi grelottez-vous quand vous sortez de la douche ? En fait, on pense qu’on a froid parce que la température de l’eau chaude est plus chaude forcément que la température de la pièce. Or, on a froid à cause de la thermodynamique.

" Les gouttelettes d’eau sur le corps ne pensent qu’à une chose : à s’évaporer." Ce faisant, elles pompent de l’énergie de notre corps qui, de ce fait, se refroidit. Résultat : on grelotte. " Avez-vous remarqué que lorsqu’on se sèche, on n’a plus froid ? " Pourtant, la température de la pièce n’a pas subitement augmenté.

Le Professeur précise que c’est d’ailleurs la même chose en vacances : on a beau être en Italie ou en Espagne et sortir de la piscine sous le soleil on, va quand même grelotter, tant que l’eau n’a pas séché.

C’est le second principe de la thermodynamique.