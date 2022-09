Comment réduire sa consommation d'électricité sans "souffrir" du froid ?

Connaître et suivre l'impact de sa consommation en électricité est désormais possible grâce à des outils en ligne qui fournissent informations et conseils.

C'est par exemple le cas du dispositif éco-citoyen développé en Bretagne, Écowatt. Chaque jour, le site indique (région par région et en temps réel) les heures auxquelles la consommation d'électricité est la plus élevée et guide l'utilisateur en lui indiquant les éco-gestes à adopter. Les tranches horaires 8h-13h et 17h30-20h30 étant généralement très prisées, on évitera par exemple de brancher son téléphone portable le matin et en fin d'après-midi.

On peut aussi consulter l'outil "Carbonalyser". Développé par l'association française The Shift Project, il s'agit d'une extension de navigateur grâce à laquelle on peut évaluer en temps réel l'impact carbone associé à sa navigation internet.