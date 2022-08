Comment réduire notre consommation de sucre peut lutter contre le changement climatique ?

D'après leur étude publiée dans la revue scientifique Nature Sustainability, le sucre présente un grand potentiel pour la production de biocarburants pour les voitures, notamment le bioéthanol. Partant de ce postulat, les chercheurs ont étudié trois scénarios différents afin de déterminer les avantages potentiels en termes de climat et de durabilité d'une utilisation des cultures sucrières à des fins non alimentaires.

La première utilisation envisagée est la reforestation des terres de l'Union européenne utilisées pour la production de sucre.

Le deuxième scénario concerne la conversion des cultures de betteraves sucrières à la production de bioéthanol.

Le troisième scénario prévoit l'exportation par l'UE du surplus de production de sucre tandis que le Brésil passe de ses cultures de canne à sucre à la production d'éthanol.

L'étude parvient à la conclusion que les émissions pourraient diminuer entre 20,9 et 54,3 mégatonnes de CO2 équivalents chaque année si l'UE réduisait sa consommation de sucre conformément aux directives sanitaires et si l'excédent de canne à sucre brésilienne était réorienté vers la production d'éthanol. Toujours d'après la recherche, ces économies d'énergie seraient quatre fois plus importantes que le reboisement des terres de l'UE et deux fois plus importantes que la production d'éthanol à partir des betteraves sucrières de l'UE.