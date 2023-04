Comment réduire le budget de ses courses au supermarché ?

L’inflation dépasse les 20% dans les supermarchés. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, vous donne quelques pistes dans le 6/8 pour faire vos courses tout en préservant votre pouvoir d’achat.

Acheter des marques de distributeurs (ce qu’on appelle les MDD) : ça permet d’avoir une charrette jusqu’à 45% moins chère. Si on achète ces produits chez les hard-discounters comme Aldi ou Lidl, on peut même baisser jusqu’à moins 64%.

Comparer les prix : un bon moyen est de faire une liste des produits qu’on consomme le plus et comparer les prix à l’unité ou au kilo dans les différents magasins. Ce procédé peut être fastidieux et coûteux en essence car il nécessite d’acheter ses produits dans plusieurs supermarchés. La solution est d’acheter des plus grosses quantités à la fois afin de s’y rendre moins souvent.

Rechercher les promotions : l’application PingPrice permet de se créer un panier de 50 produits, dont elle nous donnera l’évolution des prix chez Cora, Colruyt, Carrefour et Delhaize. Elle prévient quand l’un d’eux est en promotion dans un de ces magasins ou si le prix a augmenté.