Comment redonner le goût des mathématiques aux jeunes générations ?

Dans une société dominée par le big data, comprendre et maîtriser les maths devient indispensable. Or cette matière reste souvent la bête noire de nombreux élèves et de leurs parents. Cette peur des maths est ancrée en nous, parfois sans fondement.

Les maths, c’est quelque chose de fondamentalement humain. C’est quelque chose qui a vécu, qui a souffert de contradictions, d’hésitations.

De nombreuses théories ont été développées par les Grecs, ont été oubliées, puis reprises, redécouvertes, poursuit Antoine Houlou-Garcia. Certaines théories sont élaborées un peu pour rien, un peu au hasard, puis tout à coup, deux siècles plus tard, on s’aperçoit que ça peut servir à quelque chose. Ou on s’aperçoit au contraire qu’une conjecture se révèle fausse.

Dans les maths, il y a de l’espoir, de la surprise. "On nous dit souvent que les maths, c’est comme ça et c’est pas autrement. Mais ce n’est pas ça ! Les maths, c’est une histoire de contradictions, de cheminement intellectuel, de cheminement émotionnel aussi. Et si on nous l’apprenait plus, on aurait plus envie de faire des maths !"