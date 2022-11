Comment recycler vos produits cosmétiques ?

Accumulez-vous les vernis, déodorants et autres rouges à lèvres ou les jetez-vous directement à la poubelle en croisant (fort) les doigts pour qu'ils ne polluent pas trop ? A l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, voici des trucs, astuces et recommandations pour maîtriser à la perfection la gestion des déchets de votre salle de bain.

Impossible de passer à côté du "zéro déchet" dans le secteur cosmétique. Mais si les produits de beauté solides et la recharge (ou le vrac) sont actuellement en plein boom, le chemin devrait être encore long avant d'obtenir une salle de bain sans aucun d'emballage. Et il n'est pas rare de se retrouver avec un produit cosmétique dont on ne sait tout simplement pas quoi faire. Voici quelques astuces qui vous permettront d'y voir plus clair en matière de tri des déchets.