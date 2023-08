Comment récupérer un oiseau qui s’est envolé de sa cage ?

Si notre oiseau de compagnie s’en va de sa cage, il sera plus difficile à rattraper que certains autres de nos animaux. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous explique comment réagir dans ce genre de situation.

On pourrait penser qu’un petit oiseau hors de sa cage se sentira mieux qu’à l’intérieur. Mais la situation peut être angoissante pour lui, s’il n’est pas habitué à évoluer dans un espace beaucoup plus grand que la cage où il a ses repères. Pour le faire revenir en toute tranquillité, Bénédicte Flament nous explique la marche à suivre :

Garder son calme . Il ne faut pas essayer de crier pour le rappeler, car l’oiseau risque de ressentir le stress que dégage votre voix, ce qui ne fera qu’empirer le sien.

. Il ne faut pas essayer de crier pour le rappeler, car l’oiseau risque de ressentir le stress que dégage votre voix, ce qui ne fera qu’empirer le sien. Fermer toutes les issues . Pour éviter qu’il sorte de la maison, il est urgent de fermer toutes les portes et fenêtres. S’il a pu être localisé dans une pièce de la maison, on peut aussi fermer les portes de cette pièce pour encore réduire l’espace et lui donner plus de chances de retrouver son habitat.

. Pour éviter qu’il sorte de la maison, il est urgent de fermer toutes les portes et fenêtres. S’il a pu être localisé dans une pièce de la maison, on peut aussi fermer les portes de cette pièce pour encore réduire l’espace et lui donner plus de chances de retrouver son habitat. Sécuriser l’espace où il se trouve. Si des ventilateurs fonctionnent dans la pièce, ou autres appareils qui pourraient mettre en danger son intégrité physique, il faut tout de suite les éteindre. S’il y a d’autres animaux dans la maison, il faudra aussi penser à mettre de côté ceux qui seraient susceptibles de vouloir l’attraper ou le manger.

où il se trouve. Si des ventilateurs fonctionnent dans la pièce, ou autres appareils qui pourraient mettre en danger son intégrité physique, il faut tout de suite les éteindre. S’il y a d’autres animaux dans la maison, il faudra aussi penser à mettre de côté ceux qui seraient susceptibles de vouloir l’attraper ou le manger. Faire preuve de patience. Il n’est pas la peine de poursuivre son oiseau et d’essayer de l’attraper, surtout avec un essui ou autre tissu, qui empêche de sentir les mouvements de l’animal et fait courir le risque de le blesser.

Si l’oiseau s’est échappé à l’extérieur de la maison, il ne faut pas sous-estimer sa capacité à répondre au son de notre voix. Pour lui faire retrouver le chemin du retour, on pourra alors sortir la cage et mettre de la nourriture à côté. Et s’il y a d’autres oiseaux dans la cage, il est possible de se baser sur leur chant. Ceux-ci se seront probablement aperçus qu’un des leurs s’est échappé. Ils vont alors chanter, ce qui pourrait attirer le fuyard.