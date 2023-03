Comment reconnaître un vrai serrurier : les trois clés de Pigeons

Un premier coup d’œil sur la camionnette, vous donnera déjà une indication ! Si vous voyez que la marque ou le logo, le numéro de TVA, le numéro de téléphone du serrurier sont bien affichés sur la camionnette, vous pouvez déjà être rassuré. Cela veut dire que la personne n’a rien à se reprocher !

Attention particulière à porter à la localisation. Il y a en effet souvent des pubs qui annoncent "dans votre région", alors que c’est faux et que la personne pourra vous facturer le déplacement cher et vilain. Mieux vaut donc téléphoner avant l’intervention pour s’informer d’où le serrurier part et sur le montant des frais de déplacement qu’il facturera après le dépannage.

Il est judicieux de prendre des photos de la porte avant et juste après les travaux. Des dégâts peuvent être très graves si vous avez affaire à un pseudo-serrurier qui utiliserait une disqueuse, par exemple. Ce qu’un vrai serrurier ne fera jamais. Les photos seront très utiles quand vous porterez plainte.

Pour vous défendre, n’hésitez jamais à porter plainte auprès du SPF Economie en cas de problème.