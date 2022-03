Comment reconnaître un menteur au son de sa voix ?

Reconnaître un menteur au son de sa voix, c'est possible. D'après l'intensité, la vitesse et la hauteur de la mélodie vocale, il est possible de déterminer si son interlocuteur est honnête et certain de ce qu'il dit ou s'il nous ment sur toute la ligne, selon des chercheurs du CNRS.

Peut-on reconnaître un menteur au son de sa voix ? Oui, du moins c'est le résultat d'une recherche de 2021 réalisée par des scientifiques du laboratoire Sciences et technologie de la musique et du son et du Laboratoire des systèmes perceptifs. L'étude est parue dans la revue scientifique Nature Communication.