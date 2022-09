Comment reconnaître les signes d’un AVC ?

est provoqué par la rupture d'une artère, ce qui entraîne une hémorragie intracérébrale ou une rupture d'anévrisme. On parle alors d'hémorragie cérébrale (AVC hémorragique).

L’accident ischémique transitoire (AIT) n'est ni plus ni moins qu'un AVC transitoire. On en parle moins car, par définition, c'est transitoire, ce qui est une bonne nouvelle pour les patients. L'AIT en lui-même peut durer plusieurs heures mais il dure en moyenne 30 à 60 minutes. La particularité de l'AIT - et qui permet de le différencier de l'AVC - est qu'on récupère spontanément.