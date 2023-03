Comment reconnaître les images de Midjourney, cette intelligence artificielle qui met Trump en prison et Macron dans les manifestations ?

Ces images ne sont pas de réelles photographies mais le résultat d’une intelligence artificielle dénommée Midjourney. Reste qu'elles se rapprochent fortement d'une photo réaliste.

Face à l'engouement mais aussi l'interrogation de certains internautes, la pilule a du mal à passer du côté du créateur de Midjourney. Le développeur de l’IA n’a pas eu l’air d’apprécier cette nouvelle notoriété et a décidé de bannir le journaliste après a publication à succès, tout en interdisant la génération d’images mettant en scène des arrestations. Désormais, le terme "arrêté" en anglais (arrested) n’est plus pris en compte par l’IA.

Pour l’instant, ces créations d’internautes utilisant cette IA ont plutôt provoqué les rires et l’étonnement sur la toile tant les situations dans lesquelles sont dépeints ces dirigeants sont assez peu crédibles. Toutefois, des modifications plus subtiles peuvent passer bien plus inaperçues et réellement nous faire douter sur la véracité de ce que l’on peut voir sur internet.

Vous l’aurez compris, le développement de ce genre d’outils pose certains problèmes. En matière de créativité artistique, comme l’a prouvé la victoire d’une œuvre générée par Midjourney lors d’un concours d’art, de droit d’auteur et de propagation de fake news via le partage de "clichés" réalistes. Comment les détecter ? Voici quelques éléments de réponse…