Comment réagir si je vois mon chien manger de l’herbe ?

En promenade ou dans le jardin, il arrive qu’on voie un chien se prendre pour une vache et manger de l’herbe. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous explique pourquoi.

Les chiens ne mangent pas n’importe quelle herbe. Ils en sélectionnent une en particulier, qui porte d’ailleurs bien son nom : le chiendent, une herbe large à sa base et qui monte en s’effilant pour terminer en pointe, comme une canine de chien.

Ce n’est pas pour son goût que votre chien mange de l’herbe : c’est pour détoxifier son organisme. Cette plante est assez grasse et remplie d’eau. Par ce moyen le chien augmente donc naturellement la quantité d’eau qu’il ingère. Ce qui va ensuite diluer ses urines et permettre de nettoyer comme il se doit son système rénal. Le chiendent contient aussi de l’inuline, un prébiotique qui permet de régénérer la flore intestinale et d’équilibrer le transit canin.

Consommer de l’herbe pour le chien est donc un comportement normal. Mais l’excès nuit en tout, et parfois le chien se gave un peu trop de chiendent. Il est facile de s’en rendre compte : c’est quand il se met à tousser et faire des efforts pour régurgiter le trop-plein. On est alors passé au stade où le salubre devient nuisible, irrite l’estomac et détraque la flore intestinale. Donc l’herbe oui, mais l’abus, c’est non.