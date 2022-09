Comment ranger son frigo pour conserver au mieux les aliments ?

En bas du frigo

Dans cette zone la plus froide, on se situe entre 0 et 4 °C. Donc logiquement, mieux vaut mettre en bas, les aliments les plus fragiles : viande, poisson, charcuterie, plats frais, les plats faits maison, les pâtisseries, les sachets de salades et les préparations à base d’œufs.