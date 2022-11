Comment protéger ses poules à l’arrivée de l’hiver ?

L’hiver approche. Face au froid de canard, les poules ont-elles besoin de protection ? Dans le 6/8, la vétérinaire Bénédicte Flament vous donne des conseils pour prémunir vos poules contre les intempéries.

Les poules sont des animaux relativement rustiques. Elles résistent donc naturellement aux chutes de températures, et le gel et la neige ne les empêchent pas de trouver des vers de terre ou des escargots. Ce qui risque de plus les déranger, c’est l’association du vent et de la pluie.

Pour protéger le poulailler contre les courants d’air et l’humidité extérieure lors des mois à venir, on pensera à le rendre le plus étanche possible. Pour le toit, on peut utiliser des matériaux de récupération. Une bâche en plastique pourra faire l’affaire si elle est assez étanche et bien fixée.

À l’intérieur, on ne lésinera pas sur la quantité de paille. C’est un bon isolant qui ne coûte pas cher, facile à mettre en place, et qui réchauffe l’atmosphère.

Une autre solution est de réduire (un tout petit peu) l’espace à l’intérieur du poulailler : moins elles auront d’espace, plus elles vont se regrouper et se réchauffer mutuellement.

En revanche, il est conseillé d’éviter tout ce qui est radiateur, lampe chauffante et autres. Ils risquent de ne pas faire bon ménage avec la paille et créer des étincelles qui peuvent mettre le feu au poulailler et rôtir les pauvres poulets.