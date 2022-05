Comment protéger ses enfants du burn-out parental ?

En tant que parent, c’est tout à fait normal d’être plus énervé certains jours. Il faut relativiser. Ce n’est pas pour autant qu’on est en burn-out parental. Les parents doivent en permanence se réajuster, pour être le plus adéquat possible. Il n’existe aucun parent qui passe sa vie sans jamais s’énerver. "Là où ça devient inquiétant, c’est quand la majeure partie du temps, on régit de manière négative et qu’on n’a plus envie de vivre son rôle de parent" ajoute Anne-Catherine Dubois.