Comment prolonger son bronzage malgré le mauvais temps ?

Dans deux semaines, les aoûtiens reprendront le chemin du bureau, des souvenirs plein la tête et la peau hâlée. Un bronzage durement acquis qu'il convient de bichonner pour faire face à une météo maussade rythmée par les orages et la pluie.

Si vous avez glissé la bonne protection dans votre valise (adaptée à votre phototype de peau, à l'ensoleillement et aux conditions d'exposition) et accompagné le tout d'un après-soleil appliqué quotidiennement, vous avez déjà fait le nécessaire pour optimiser votre bronzage. Ne reste plus qu'à mettre en pratique deux ou trois astuces pour frimer le plus longtemps possible devant vos collègues de bureau.