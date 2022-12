Comment produire de l’eau chaude de façon innovante ?

L’eau chaude, ça coûte. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, vous cite quelques alternatives pour payer moins cher dans le 6/8.

Le boiler thermodynamique

Avec un chauffe-eau électrique, notre consommation se situe aux alentours de 3600 kW/h alors qu’avec un chauffe-eau thermodynamique nous sommes à moins de 900 kW/h. Cette solution permet de diviser par quatre votre coût énergétique.

Au niveau du prix, on est entre 1500 et 3000 euros en fonction de la capacité. Les coûts d’installation varient également entre 500 et 1000 euros.

Cependant, grâce aux économies réalisées mais aussi aux différentes primes qui existent, l’investissement sera vite rentabilisé. En effet, il existe des primes régionales : au moins 500 euros en Wallonie, 900 euros en Flandre et 1400 euros à Bruxelles, qui peuvent varier en fonction de vos revenus.

Le système photovoltaïque avec chauffe-eau

Si vous n’avez pas forcément l’espace pour installer un chauffe-eau thermodynamique, la société belge Wanit propose une alternative. Il s’agit d’un système qui est relié à des panneaux photovoltaïques souples et légers, faciles à attacher.

Il faut généralement compter 1 panneau par personne du ménage. Contrairement à une installation photovoltaïque classique, celle-ci n’est pas reliée au réseau électrique public, et donc, aucun tarif prosumer à payer.

Le poêle DDG

Il existe aussi une solution au bois, qui est un combustible très bon marché. Il s’agit d’un poêle DDG, que vous pouvez raccorder à votre chauffage central.