Comment prévenir les chutes à domicile chez les personnes âgées ?

Selon les chiffres de l’OMS, les chutes à domicile sont la deuxième cause de décès accidentel ou de décès par traumatisme dans le monde. Comment faire pour les éviter ? Que faut-il mettre en place pour aider nos aînés ? Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin généraliste, dans "La Grande Forme".

680 000 personnes perdent la vie chaque année en faisant une chute mortelle. C'est la deuxième cause de décès après l'âge de 60 ans d'après les chiffres de l'OMS explique le Dr Charlotte. En cause ; des fractures, une hémorragie, etc.

On entend par chute un événement à l’issue duquel une personne se trouve par inadvertance sur le sol ou sur une surface située à un niveau inférieur à celui où elle se trouvait précédemment. Cela concerne généralement les plus de 60 ans mais surtout, les personnes âgées de plus de 80 ans.

Facteurs de risque

Problèmes de tension, de vision.

Certains médicaments.

Après un certain âge, la musculature et les articulations deviennent plus raides et donc les réflexes sont moins importants.

Gestes de prévention essentiels

1. Les troubles de la marche et de l’équilibre

Ainsi le renforcement musculaire par exemple peut-être une bonne idée alors vous pouvez le faire avec le kiné.

Quatre exercices faciles à réaliser chaque jour :

L’exercice du Pivot L’exercices du flamant rose : sur un pied durant 10 secondes /5 fois L’exercice du funambule : mains en avant et on ferme les yeux durant 10 secondes 5 fois L’escalier : monter et descendre pour renforcer vos muscles inférieurs

À partir de 60 ans, c’est très important d’intégrer des exercices d’équilibre au quotidien.

2. Les troubles de la vision

Il est très important de se faire contrôler les yeux à partir de 40 ans chaque année. Il est également très important d’avoir des lunettes adaptées à sa vision. Et la nuit, quand vous vous levez pour aller uriner, il faut évidemment allumer la lumière.