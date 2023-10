Comment prévenir l’infestation par des punaises de lit ?

On les retrouve dans les chambres à coucher, sous le matelas, dans le matelas, dans les coutures, ou aussi dans les tringles des rideaux. Les gens en général ont peur d’en parler et de dire qu’ils en ont chez eux. " C’est comme une maladie honteuse ", car on pense que les punaises sont le lot des gens sales et sans hygiène. Rien de plus faux. Or, les punaises sont attirées par le CO2, la chaleur, les odeurs des pieds, la transpiration, pas nécessairement par la saleté. Si on est infecté, il faut à la fois soigner les piqûres si ça gratte beaucoup et puis tenter d’éradiquer les insectes. Pour soigner les démangeaisons, on recommande le gel à l’arnica ou le Bepantène eczéma, tous deux en vente libre. Si cela fait trop mal, il faut consulter son médecin généraliste ou un dermatologue pour avoir un avis professionnel.