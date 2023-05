Les dents vont donc changer de forme, vont perdre de l’émail et devenir plus petites. Dans certains cas, le bruxisme (faire grincer les dents) ou le brossage trop agressif peut aggraver la progression de l’usure dentaire. On parle d’une pathologie, quand cette usure est disproportionnelle à l’âge et cause des symptômes au patient.

Quels sont les symptômes de l’usure dentaire ?

Les symptômes de l’usure dentaire peuvent varier selon la gravité et la localisation de l’usure. Voici quelques symptômes courants de l’usure dentaire :