Comment préserver votre historique de navigation en cas de vol ou après votre mort ?

Pour ceux.celles qui tiennent à leur vie privée et qui en ont marre d’effacer constamment leur historique de navigation, ou d’utiliser les fenêtres privées qui ne laissent pas de traces dans la mémoire du browser, voici venu "Fake My History", un petit plug-in qui pourrait bien être la solution parfaite.

Si vous vous demandez ce que deviendra votre historique de navigation en cas de vol, de perte de votre ordinateur ou même carrément après votre décès, le navigateur Opera GX a lancé une nouvelle fonctionnalité qui devrait vous intéresser.

Depuis fin juillet, cette extension, développée pour l’instant uniquement sur Opera GX qui est plutôt orienté gamers, fonctionne de manière autonome. Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit d’autre après l’avoir activée, il s’assurera que personne ne sache jamais ce que vous faisiez vraiment sur Internet, hum.

"Fake my history" permet en effet de modifier vos derniers sites consultés pour donner une bonne image de la personne que vous êtes (évidemment !) et de vos activités sur internet. Grâce à son outil basé sur l’intelligence artificielle, votre historique réel sera automatiquement remplacé par un historique artificiel – mais parfaitement inoffensif et fréquentable – si Opera GX constate une inactivité pendant 14 jours consécutifs sur les réseaux.

L’idée derrière le délai de 14 jours tient compte de la possibilité que quelque chose de malheureux (perte, vol, accident…) vous soit arrivé à vous ou votre laptop. Cependant, il est également utile au cas où vous passeriez à un autre navigateur Web (Safari, Chrome, Firefox…) et que vous auriez oublié de nettoyer l’historique de votre navigation sur Opera GX. Ainsi votre véritable historique de navigation ne tombera jamais entre de mauvaises mains.

Et si malgré tout vous craignez que quelqu’un ne le consulte sans votre permission, un autre paramètre baptisé, "Pretend I’m Already Dead", et basé sur le même fonctionnement, a également été ajouté et cette fois vous pouvez l’activer manuellement à tout moment.

Pour activer Fake My History, il vous suffit de suivre ces étapes :

Lancez Opera GX.

Appuyez sur Ctrl + H pour ouvrir votre historique de navigation.

Cliquez sur "Redeem my soul" dans le coin supérieur droit du menu contextuel.

Vous serez ensuite invité à recevoir un message de confirmation qui vous donnera une meilleure compréhension de ce que fait "Fake My History".

Reste alors deux choix possibles :

Appuyez sur "Activate" et "Fake My History" et il prendra immédiatement effet.

Appuyez sur "Pretend I’m already dead", et Opera GX remplacera instantanément votre historique sans avoir à attendre 14 jours.