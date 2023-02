Comment préserver son couple quand l'un des deux est malade ?

Comment aider son proche malade ?

Ce qui est difficile en général, c’est la durée ; il ne suffit pas de serrer les dents et d’attendre que ça passe... Il faut trouver un nouveau mode de fonctionnement, souligne le Dr Charlotte. Ce qui est compliqué aussi parfois, c’est de cacher ses propres émotions. Il est important de continuer à communiquer et de ne pas nier ses propres émotions ; il faut les accepter et les exprimer pour tenir dans la durée, ce sera nécessaire. Il faut aussi éviter l’isolement et garder des liens familiaux et amicaux. Il existe d'ailleurs des groupes de parole qui sont vraiment très utiles pour les aidants proches pour pouvoir être soutenus et réussir à traverser ces différentes épreuves.

Quand la maladie rapproche

Il faut savoir que la maladie peut rapprocher et unir le couple ! Affronter ensemble une épreuve va faire grandir le couple. Certes, le couple aura toujours besoin d’un certain temps pour accepter la situation mais leur force commune et cette épreuve difficile vont créer des liens si forts que le couple en ressortira grandi.