Comment préserver notre mémoire ? La SONUMA, garante de notre patrimoine audiovisuel

Depuis 70 ans, les équipes de télévision et les équipes de radio ont produit quantité d’heures de programme. Ces moments sont autant de traces des événements clés de notre époque. Ce patrimoine audiovisuel est notre mémoire collective. Mais comment préserver cette mémoire ?

Ce patrimoine audiovisuel est menacé par la détérioration physique des supports originaux, l’obsolescence des appareils de lecture et la perte des informations associées aux contenus. Ces multiples dangers ont poussé, à partir de 2009, la RTBF, la Région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles à sauvegarder leurs supports de manière numérique. La SONUMA assure cette tâche ainsi que la préservation et la valorisation des différents fonds audiovisuels. La détérioration rapide des différents standards et notamment des films a rendu plus que primordial le travail de la SONUMA. Un travail qui passe entre autres par l’indexation de l’ensemble des fichiers numérisés. Une tâche extrêmement chronophage qui consiste à décrire le contenu des archives et à collecter des informations contextuelles. De quoi permettre une navigation efficace dans l’ensemble des archives numériques.