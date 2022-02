Comment préparer sa succession ?

Si les droits de succession restent très élevés en Belgique, il y a moyen de les réduire. Mais cela demande un peu de préparation. Et comme les droits de succession sont régionalisés depuis 2001, il y a des différences en la matière ainsi que pour les donations. Les explications de Marc Van Beneden, notaire

Succession : qui hérite ?

Les choses sont assez simples quand il s'agit d'une famille non recomposée (un époux, 2 enfants, par exemple)

L'époux recueille l'usufruit sur l'ensemble du patrimoine de son conjoint décédé et les enfants recueillent la nue-propriété càd qu'au décès de l'usufruitier, ils peuvent disposer de ces avoirs. Chacun paiera des droits sur la part qu'il reçoit. La valeur de l'usufruit se fixe en fonction de l'âge de l'usufruitier.

Si le défunt n'a pas d'enfant et n'est pas marié, ce sont les frères/sœurs et parents qui hériteront. Ainsi, si le défunt a encore sa maman et 2 sœurs, la maman recueillera ¼ et les 2 sœurs se partageront les ¾.

Si une des sœurs est prédécédée, ayant laissé des enfants, ce sont les enfants qui recueilleront la moitié des ¾ (à la place de leur maman).

Et ainsi de suite.... On peut remonter jusqu'aux grands-parents, cousins, grand-oncle...

Le problème se pose de plus en plus lorsqu'il y a des enfants d'un premier lit, d'un second lit, un conjoint d'un troisième lit. Il est important de savoir que le conjoint survivant (peu importe qu'il soit du premier/deuxième/troisième lit ou parent des enfants) héritera de la totalité en usufruit.