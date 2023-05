Comment prendre soin de son cartilage grâce à l’alimentation ?

Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous donne ses conseils alimentaires pour prévenir ou éviter d’éventuels problèmes aux genoux.

L’Inami a décidé d’imposer un quota d’opérations du genou au-delà de 50 ans aux orthopédistes. Pourtant c’est un âge où le cartilage peut commencer à s’affaiblir et fragiliser nos articulations.

L’alimentation est un moyen fondamental pour empêcher la dégradation trop rapide du cartilage et atténuer les douleurs aux articulations. On optera pour une alimentation anti-inflammatoire, en privilégiant les végétaux plutôt que la charcuterie et la viande rouge.

Voici les aliments à privilégier :

L’eau : les articulations sont composées à 75% d’eau, il faut donc s’hydrater en suffisance.

: les articulations sont composées à 75% d’eau, il faut donc s’hydrater en suffisance. Les aliments riches en oméga 3 : poissons gras, graines de lin, huile de lin et de camélin.

: poissons gras, graines de lin, huile de lin et de camélin. Les cuissons douces : les fritures, les barbecues et la cuisson au micro-ondes créent des molécules de maillard qui augmentent fortement l’inflammation.

: les fritures, les barbecues et la cuisson au micro-ondes créent des molécules de maillard qui augmentent fortement l’inflammation. Les vitamines C et D : la première permet de fabriquer du collagène et la seconde contribue à fixer le calcium dans l’ossature.

En parallèle à l’alimentation, la pratique sportive est également un excellent médicament naturel pour prendre soin de ses articulations.