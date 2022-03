Comment prendre soin de ses ongles ?

Les ongles ont souvent été au centre des tendances. En tant que véritable accessoire de mode, ils peuvent rajouter un plus à votre style mais pas que… Au-delà de cette mission qu’on lui attribue, saviez-vous qu’ils peuvent également refléter ou donner des indications sur votre état de santé ? En effet, certaines fragilisations de l’ongle résultent de pathologies comme la thyroïde, l’anémie ou une carence de fer. Ainsi, si vos ongles s’effritent ou se cassent régulièrement, n’hésitez pas à faire un bilan de santé pour vous assurer de ne pas avoir de carences alimentaires.

Cependant il ne faut pas tomber dans des fausses croyances non plus. Une petite tache blanche sur votre ongle ne signifie pas que vous êtes en manque de calcium ou que vous devez boire plus de lait. Cela peut juste être causé par un choc qu’a reçu l’ongle.

Dans la majorité des cas, l’apparence de vos ongles est liée à la génétique et à l’hygiène de vie. Par exemple, le fait de prendre trop de bains ou d’avoir trop souvent les mains dans l’eau impacte l’ongle en le rendant mou. Raison pour laquelle, il existe des gels et crèmes pour les gens qui font de la natation et des gants pour les travaux ménagers du quotidien.