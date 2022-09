Comment prendre soin de sa peau grasse ?

Avoir la peau grasse présente certains avantages : une peau grasse est plus résistante qu’une peau sèche et protège mieux la peau des agressions extérieures. Et surtout, elle résiste mieux au vieillissement cutané ! Quand on a la peau grasse, les rides apparaissent généralement moins vite !

Rituel pour prendre soin de sa peau grasse

On va chercher à assainir la peau, la nettoyer, la rééquilibrer, réguler son taux de sébum, resserrer les pores apparents et matifier le teint.

1. Nettoyer et assainir

On nettoie sa peau matin et soir avec un produit doux car des pores obstrués augmentent le risque d’imperfections mais aussi diminuent l’efficacité des produits de soin. On réalise un gommage doux (sans grains) au BHA (acide salicylique) une fois par semaine pour retirer les cellules mortes et éviter que les pores ne se bouchent. On introduit des produits contenant du zinc qui permet d’assainir la peau, favoriser sa cicatrisation et atténuer les inflammations.

2. Rééquilibrer

On régule la sécrétion de sébum à l’aide de produits de soin contenant de la vitamine B6.

3. Resserrer les pores

Pour rendre les pores dilatés moins apparents et affiner le grain de peau, on utilise un produit de soin à base de niacinamide.

4. Hydrater

Quand la peau produit trop de sébum, c’est qu’elle a du mal à maintenir son niveau d’hydratation. Il faut donc à tout prix hydrater sa peau afin de l’aider à se rééquilibrer. On utilise une crème de jour à la formule légère, on évite les formules à base d’huile.

5. Matifier

On termine son rituel beauté en appliquant un soin matifiant. Les effets de ce type de produit n’étant que temporaires, on peut éventuellement utiliser des feuilles matifiantes pour une retouche durant la journée. On peut aussi appliquer une poudre libre transparente minérale sur les zones les plus brillantes.