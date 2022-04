Comment prendre en charge les soins des chiens ukrainiens arrivés en Belgique ?

Bénédicte Flament, vétérinaire, met en lumière une initiative belge pour recueillir et soigner les compagnons à quatre patte venus d'Ukraine avec leurs maîtres. Elle est nécessaire pour la sécurité sanitaire des animaux en Belgique.

La guerre en Ukraine se poursuit et les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux en Belgique. Ils peuvent compter sur l'accueil chaleureux et les initiatives solidaires qui émergent dans le plat pays. Plusieurs familles arrivent parfois avec leurs animaux de compagnie. Ces derniers nécessitent, comme leurs maîtres, une certaine prise en charge.

À ce niveau aussi il existe des initiatives, lancées par les ordres de vétérinaires, tant du nord que du sud du pays. Ils se sont rapprochés de l'AFSCA afin de proposer une action efficace pour l'accueil des chiens avec leurs familles exilées.