Comment pratiquer la communication non-violente ?

Ces 2 animaux peuvent prendre forme et se manifester dans nos relations ou au cours de nos discussions.

Le chacal

C’est notre partie râleuse, jamais contente, qui critique, juge, ironise, blesse l’autre ; autrement dit, celui qui ne rate pas une occasion de rouspéter. Le chacal représente ces moments où nous ne sommes pas forcément très agréables, à tort ou de manière justifiée.



La girafe

Avec son grand cœur qui pèse pratiquement 11 kg, la girafe représente le calme et la stabilité. C’est votre côté plus doux qui prend le temps, avec ses grandes oreilles, d’écouter les autres avec empathie. Sa grandeur et son haut cou représentent la capacité de prendre du recul. Cependant, l’animal ne se laisse pas faire, il est bien ancré sur ses 4 pattes.

Dans une discussion le chacal veut avoir raison tandis que la girafe cherche la connexion.