Comment planter l’asperge, un légume printanier trop peu cultivé dans les potagers

Durant les deux premières années, on laisse simplement la végétation se développer. Pour qu’elles ne versent pas, les tiges peuvent être attachées à un fil tendu horizontalement.

La troisième année, pour la première récolte des asperges blanches, la ligne est buttée début mars. On forme à la pelle un dôme de 25-30 cm de haut dans lequel les pousses vigoureuses, appelées " turions ", se développeront à l’abri de la lumière afin de rester bien blanches. Dès qu’une asperge pointe à l’extérieur, elle est coupée avec une gouge au travers la butte, en essayant d’obtenir la plus grande longueur possible. Durant cette première année de récolte, on ne prélève les asperges que durant deux à trois semaines, idéalement deux pousses seulement par pied. On laisse ensuite la plante former sa végétation, après avoir étalé les buttes. Quand les plantes auront acquis leur pleine puissance, la récolte pourra s’étendre à volonté durant 8 semaines.

La culture des asperges vertes demande moins de travail, puisque les buttes ne sont pas nécessaires.