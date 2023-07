Comment Pierre Marcolini, cet infatigable enthousiaste, s'est-il imposé au pays du chocolat ?

Cet infatigable enthousiaste, fou de voyage, amoureux du Japon, ami des grands Chefs et Chocolatier reconnu mondialement, vous l'aurez reconnu, c'est Pierre Marcolini qui sera l'hôte de Fanny Jandrain à bord du bateau de "Stoemp, Pèkèt..et des rawettes !" ce vendredi 28 juillet !

C'est en région namuroise, dans un cadre fabuleux, qu'il laissera libre cours à ses souvenirs. Ce fils d'immigrée italienne, né à Charleroi, s'installe rapidement à Bruxelles pour s'imposer au pays du chocolat ! Optimiste, généreux, joyeux, précis et perfectionniste sont quelques traits de sa personnalité ! Lorsqu'il trinque, Pierre Marcolini ne dit pas "Santé" mais "Force et robustesse" ! Il nous parlera également de sa culture bruxelloise à travers des pièces de théâtre mythiques comme "Mademoiselle Beulemans" ou encore "Bossemans et Coppenole" !

Comme dans chaque émission, l'invité aura la visite surprise d'un ami qui montera à bord du "Stoemp". Une partie de golf improvisée dans un endroit pour le moins inattendu ne manquera pas de l'amuser ! Le tout ponctué d'expressions du terroir à deviner. Bref, confidences, émotion, surprises, et humour à travers des vidéos seront toujours bien au rendez-vous !

Freddy Tougaux nous fera découvrir le folklore grâce à sa "boîte à folklore" pour nous présenter, cette fois, le Carnaval de Charleroi. Sans oublier le côté humoristique grâce au talent de Martin Charlier et sa rawette . Le groupe Mister Cover a parodié un tube de l’été rien que le Roi du cacao !

Dans l’émission, on aime apprendre aux enfants des petits mots en langue régionale. Ce sont des expressions bruxelloises qui sont à l'honneur cette semaine. Pas si simple ! Mais en décortiquant chaque mot, les enfants finissent toujours par trouver la signification !

Alors, pour découvrir Pierre Marcolini, rendez-vous sur la Une ce vendredi 28 juillet à 20h15 ou sur RTBF Auvio.