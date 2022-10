Comment Pierce Brosnan a fait son comeback grâce à la série "The Son"

Depuis quelques années, les plus grandes stars du cinéma se bousculent pour tourner dans les meilleures séries du moment. Grâce au développement et à la qualité des fictions télé partout dans le monde, des vedettes du septième art comme Richard Gere ou Pierce Brosnan reviennent sur le devant de la scène.

Bien qu'il soit présent à l'affiche de plusieurs films chaque année, Pierce Brosnan n'a pas été remarqué pour une de ses performances depuis 2010 avec The Ghost Writer de Roman Polanski. La plupart de ses apparitions dans des longs-métrages sont en effet passées sous le radar du public et de la presse, principalement par manque d'intérêt pour ces projets.

Heureusement, le comédien retrouve un rôle à la hauteur de son talent grâce au petit écran et la série The Son. L'ancien interprète de James Bond y chausse les bottes d'Eli McCullough, patriarche d'une famille texane très riche et puissante. A travers la montée et la chute sanglante d'un empire pétrolier, la série raconte l'histoire de l'Amérique à l'heure de la ruée vers l'or.