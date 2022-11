Comment payer moins cher son abonnement télé et internet ?

En 2024, le tarif social télécom évoluera et les ménages précarisés pourront bénéficier d’une connexion à Internet et à la télévision à un prix plafonné de 40 euros par mois. Il y a déjà moyen de trouver mieux. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, vous explique comment dans le 6/8.

Scarlet propose déjà la télévision, internet et la téléphonie fixe pour 40 euros par mois. Mais récemment, Proximus a annoncé augmenter ses tarifs. Or Scarlet appartient à Proximus, et son offre passera de 40 à 42 euros à partir du 1er janvier 2023.

Tadaam, un opérateur qui appartient à Télénet et fonctionne via le réseau mobile (4G et 5G), propose lui aussi 40 euros pour une connexion internet et la télévision.

Mais si la télévision par internet ne vous fait pas peur, vous pouvez payer moins de 40 euros par mois. L’application Télésat vous permet d’avoir les principales chaînes francophones pour 10 euros par mois. Pour cela il faut évidemment une connexion internet, et il en existe plusieurs disponibles sur le marché pour moins de 30 euros par mois.

Ce qui, combiné avec l’abonnement Télésat, donne moins de 40 euros :

scarlet : 50 GB d’internet pour 23 euros par mois, donc un total de 33 euros.

proximus : 100 GB d’internet pour 25 euros par mois, donc un total de 35 euros.

edpnet : internet illimité pour 26 euros par mois, donc un total de 36 euros.

20 euros. Si vous faites partie de ceux qui ont droit au tarif social : Telenet propose un abonnement de 150 GB pour 10 euros par mois, donc un total de

Attention : ceux qui peuvent bénéficier du tarif social doivent encore en faire la demande, elle ne deviendra automatique qu’à partir de 2024.