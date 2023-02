Comment passer une belle semaine ? En lisant ces livres !

Ce dernier opus reprend la majorité des héros de la saga. L’auteur a donc prévu un aide-mémoire pour celles et ceux qui n’auraient pas lu un livre de cette série. Nous retrouvons avec jubilation l’étonnante famille, mêlée cette fois à une affaire politico-judiciaire. Autour de Benjamin Malaussène, on retrouve toute la tribu et un nouveau venu, Pépère, un super voyou, un vieux de la vieille ayant formé une élite de jeunes gangsters. Dans ce roman à rebondissements, vivant, contrasté et poétique, il est question de trafic de footballeurs brésiliens, des suites d’un enlèvement, de meurtres, et d’autres affaires rocambolesques. On ne pouvait imaginer plus belle fin à cette épopée bellevilloise empreinte de fantaisie et de malice. La saga a été inaugurée en 1985 avec "Au Bonheur des Ogres", bientôt suivi par "La Fée Carabine", "La Petite Marchande de Prose", "Au Fruits de la Passion" et "Le Cas Malaussène 1 : Ils m’ont menti".