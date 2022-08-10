Ви плануєте отримати водійське посвідчення в Бельгії? | Comment passer son permis de conduire ?

Ви плануєте отримати водійське посвідчення в Бельгії? Що треба робити?

Процедура отримання водійського посвідчення в Бельгії схожа, на українську, отримати водійське посвідчення, може будь яка особа віком від 18 років. Для початку, вам необхідно пройти теоретичний та практичний курс в автошколі. Автошколу ви можете вибрати будь яку, на свій вибір. Навчання в школі платне, тарифікація в залежності від школи відрізняється. Важливо пам'ятати, що навчання проводиться французькою та нідерландською мовами, в залежності від регіону, в Брюссельському столичному регіоні в більшості шкіл, матеріал викладають двома мовами. Також, в деяких школах є спеціальний курс, на якому навчання проводиться англійською мовою.

Протягом періоду навчання, як кандидат у водії, ви повинні вести бортовий журнал із зазначенням обставин водіння та кількості пробігу. Орієнтовний стандарт щодо відстані, яку необхідно подолати протягом періоду стажування, наприклад, для 20-годинного курсу необхідно подолати 1000 км. Бортовий журнал буде перевірено на практичному іспиті.

Для допуску до теоретичного екзамену необхідно пред’явити довідку з психолого-медико-соціального центру, та довідку спеціалізованого навчального закладу (автошколи).



Спеціальні теоретичні екзамени проводяться за попереднім записом.

Іспити можливо пройти з допомогою перекладача з німецької або англійської мови.

Після, ви отримаєте сертифікат про успішність, дійсний протягом 3 років. Практичний іспит необхідно скласти до закінчення терміну складання теоретичного іспиту!

Практичний іспит

Кандидат може брати участь у практичному іспиті з 18 років. Практичний іспит складається з двох тестів і коштує €38 за весь.

Частина перша: Тест сприйняття ризику

Щоб пройти тест на сприйняття ризику, ви повинні:

Мати успішний теоретичний іспит, якому менше 3 років.

Мати свідчення про навчання з надання першої допомоги менше 2 років або отримали звільнення за запитом через цю форму.

Тест починається з 2 вправ для підготовки кандидата; Далі 5 послідовностей. Наприкінці кожного відеоряду кандидата запитують, що він відчув. Доступно 4 варіанти відповіді. Можливо кілька правильних відповідей (мінімум 1 і максимум 3).

За правильну перевірену відповідь нараховується один бал, за неправильну перевірену відповідь знімається один бал, а за правильну неперевірену відповідь бали не нараховуються і не знімаються.

Щоб пройти, кандидат повинен отримати не менше 60%. Абонемент дійсний 1 рік.