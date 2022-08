Ви плануєте отримати водійське посвідчення в Бельгії? | Comment passer son permis de conduire ?

Vous envisagez d'obtenir un permis de conduire en Belgique ? Comment faire ? La procédure d'obtention d'un permis de conduire en Belgique est similaire à celle en Ukraine. Toute personne âgée de plus de 18 ans peut obtenir un permis de conduire. Pour commencer, vous devez suivre des cours théoriques et pratiques (payants) dans une auto-école. Vous pouvez prendre l'auto-école de votre choix. Il est important de rappeler que l'enseignement est dispensé en français et en néerlandais, selon les régions. En Région Bruxelles-Capitale, dans la plupart des écoles, la matière est enseignée en deux langues. En outre, dans certaines écoles, il existe un cours spécial dans lequel l'enseignement est dispensé en anglais.

Pendant la période de formation, en tant que candidat conducteur, vous devez tenir un journal de bord avec des détails sur les conditions de conduite et le kilométrage. Une norme approximative pour la distance à parcourir pendant la période de formation, par exemple 1000 km pour un cours de 20 heures. Le journal de bord sera vérifié lors de l'épreuve pratique.

Pour être admis à l'examen théorique, il est nécessaire de présenter une attestation d'un centre psycho-médico-social et une attestation d'un établissement d'enseignement spécialisé (auto-école).

Les examens théoriques spéciaux ont lieu sur rendez-vous.

Les examens peuvent être passés avec l'aide d'un traducteur allemand ou anglais.

Après, vous recevrez un certificat de réussite, valable 3 ans. L'examen pratique doit être passé avant la date limite de l'examen théorique !

Examen pratique

Le candidat peut participer à l'examen pratique à partir de 18 ans. L'examen pratique se compose de deux épreuves et coûte 38 € pour l'ensemble.

Première partie : Test de perception des risques.

Pour réussir le test de perception du risque, vous devez :

Avoir réussi un examen théorique datant de moins de 3 ans.

Avoir une preuve de formation aux premiers secours de moins de 2 ans ou avoir obtenu une dispense sur simple demande via ce formulaire. Le test commence par 2 exercices pour préparer le candidat ; Ensuite, il y a 5 séquences. A la fin de chaque série de vidéos, le candidat est interrogé sur son ressenti. Il y a 4 options de réponse. Plusieurs bonnes réponses sont possibles (minimum 1 et maximum 3).

Un point est attribué pour une réponse vérifiée correcte, un point est nul pour une réponse vérifiée incorrecte et aucun point n'est attribué ou déduit pour une réponse correcte non vérifiée.

Pour réussir, un candidat doit obtenir au moins 60 %. L'abonnement est valable 1 an.