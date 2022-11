Comment passer l'hiver au chaud, sans allumer son chauffage ? C'est le défi du "Slow Heat".

"L'année dernière, j'ai convaincu ma compagne de ne plus chauffer la maison. À l'exception de deux ou trois fois où nous avons reçu des amis, nous avons réussi à traverser tout l'hiver 2021 sans allumer le radiateur. Il a fait naturellement 15 ou 17 degrés dans notre logement. À l'époque, nos fenêtres étaient équipées d'un simple vitrage mais cela s’est très bien passé", raconte l'architecte bruxellois Denis De Grave. Et le résultat s'observe nettement sur la facture de gaz : 55 euros pour l'année entière !

Alors que l'hiver approche, le couple s’apprête à entamer son deuxième hiver sans tourner le robinet du radiateur.

L'eau est également utilisée de manière raisonnée : "On a abandonné le principe de douche automatique tous les matins ou tous les soirs : on privilégie les moments où on en ressent le besoin, si on a fait du sport par exemple. Nous prenons aussi dans la mesure du possible nos douches à deux. Quand on commence à s'interroger sur sa consommation d'énergie et son mode de chauffage, on porte vite son regard sur les autres postes de dépenses. Une fois qu’on a ouvert les yeux à propos de quelque chose, on a du mal à faire semblant pour le reste", explique Denis De Grave.