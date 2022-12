Comment parler de vin ? Fabrizio Bucella vous aide grâce à son nouveau livre !

Le compte à rebours du réveillon de Noël mais aussi celui du nouvel an vient de débuter ! Et qui dit fêtes de fin d'année dit pour certains... bon vin ! Et servir un bon vin, c'est tout un art. Comment le servir ? Avec quoi ? En quelle quantité ? Et avec qui surtout ? Tant de questions qui taraudent les amateurs de vin ou encore les sommeliers du dimanche ! Fabrizio Bucella répond à ces interrogations dans son ouvrage "Les tribulations oenologiques du Professeur Bucella et autres chroniques du vin".